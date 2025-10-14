Девочка, которую отец выбросил из окна четвертого этажа, остается в реанимации

Трехлетняя девочка, которую отец сбросил с высоты, по-прежнему находится в реанимации в крайне тяжелом состоянии. Об этом сообщил министр здравоохранения Башкирии Айрат Рахматуллин в Telegram-канале.

По его словам, врачам удалось стабилизировать ее состояние. Проведено уже шесть телемедицинских консультаций с федеральными центрами, добавил министр. В ближайшее время будут проведены обследования, чтобы отследить состояние в динамике.

Трагедия случилась 9 октября в квартире дома на четвертом этаже по улице Ульяновых в Уфе. Семья, в которой все случилась, до этого события была благополучной: отец трудился электриком, мать – преподавателем английского языка, дочка исправно ходила в садик и выглядела опрятной. В семье есть еще один ребенок - семилетний мальчик, в этом году он пошел в первый класс. В момент трагедии он с матерью находился в Калининграде, в санатории, где проходил плановую реабилитацию.

Возбуждено уголовное дело по статье "Покушение на убийство малолетнего". Отец девочки арестован. В организме мужчины не нашли алкоголь и наркотики. Его направили в психиатрическую больницу для проведения экспертизы.