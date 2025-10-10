В Уфе арестован отец девочки, выброшенной с четвёртого этажа

В Уфе арестован 34-летний фигурант дела о покушении на убийство девочки, выброшенной из квартиры на четвёртом этаже.

Он арестован до 9 декабря, сообщает прокуратура Башкортостана.

Трагедия случилась 9 октября в квартире дома на четвёртом этаже по улице Ульяновых в Уфе. Возбуждено уголовное дело по статье "Покушение на убийство малолетнего". Семья, в которой всё случилась, до этого события была благополучной: отец трудился электриком, мать – преподавателем английского языка, дочка исправно ходила в садик и выглядела опрятной. В семье есть ещё один ребенок - семилетний мальчик, в этом году он пошёл в первый класс. В момент трагедии он с матерью находился в Калининграде, в санатории, где проходил плановую реабилитацию.