В Уфе остаётся в тяжёлом состоянии девочка, которую отец выбросил с четвёртого этажа

Трёхлетняя дочь уфимца, которую он выбросил из окна квартиры, расположенной на четвёртом этаже, по-прежнему остаётся в больнице.

"Нет изменений, крайне тяжёлое состояние", - сообщили ТАСС в минздраве Башкортостана.

Семья, в которой случилась трагедия, была благополучной: отец трудился электриком, мать – преподавателем английского языка, дочка исправно ходила в садик и выглядела опрятной. В семье есть ещё один ребенок - семилетний мальчик, в этом году он пошёл в первый класс. В момент трагедии он с матерью находился в Калининграде, в санатории, где проходил плановую реабилитацию.

Трагедия случилась 9 октября в квартире дома на четвёртом этаже по улице Ульяновых в Уфе. Возбуждено уголовное дело по статье "Покушение на убийство малолетнего". Подозреваемый - отец девочки - задержан.