"Уральские авиалинии" завершают разбор самолета, севшего на пшеничном поле

Подходит к завершению разбор самолета "Уральских авиалиний", севшего на пшеничном поле в Новосибирской области в сентябре 2023 года. В авиакомпании рассказали, как идет процесс.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе перевозчика, в настоящее время инженерно-технический состав авиакомпании завершает работы по демонтажу деталей и агрегатов с Airbus А320 с бортовым номером RA-73805. Первым делом были сняты внутренние элементы пассажирского салона и кабины пилотов. Они были отправлены в Екатеринбург еще в середине октября.

"На данный момент уже демонтированы двигатели со всем навесным оборудованием, капоты и реверсы. Снята вся электроника – компьютеры, датчики, антенны. Самыми последними были демонтированы стойки шасси; фюзеляж, крылья и хвостовое оперение готовы к утилизации", - рассказали в пресс-службе "Уральских авиалиний".

Там уточнили, что все снятые компоненты в ближайшее время прибудут в Екатеринбург. Здесь они пройдут процедуру проверки и оценки возможности дальнейшей эксплуатации. А полностью вывезти все элементы самолета с новосибирского поля авиакомпания планирует не позднее февраля 2025 года.

О том, что севший в пшеничном поле самолет "Уральских авиалиний" разберут на запчасти, стало известно в августе 2024 года. В октябре самолет исключили из воздушного флота авиакомпании.