МВД возбудило дело после высказываний Федорищева о коррупции в футболе

Полиция возбудила уголовное дело по заявлению губернатора Самарской области Вячеслава Федорищева после его слов о коррупции в российском футболе. Об этом сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального ГУ МВД.

В ведомстве заявили, что по заявлению губернатора проведена проверка, по результатам которой принято процессуальное решение. "Возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного статьей 159 УК РФ (мошенничество)", — уточнили в пресс-службе.

26 ноября 2024 года Федорищев на заседании комиссии Госсовета по физической культуре и спорту заявил, что клуб "Крылья советов" имеет долг в 36 млн руб. перед некой преступной группой, которая отвечает за судейство и занимается коррупцией. Глава региона сослался на одного из футбольных функционеров. Он указал, что в подобных схемах участвуют многие клубы. При этом проблема носит массовый характер. Федорищев призвал губернаторов начать борьбу с коррупцией в футбольном судействе и перестать переводить средства налогоплательщиков в преступные схемы.

В Российском футбольном союзе заявили, что считают необходимым проверить слова главы Самарской области. Затем клубы Российской премьер-лиги (РПЛ) направили обращение к губернатору после его слов о коррупции в судейском футбольном корпусе. Главу региона попросили предоставить имеющуюся информацию.

В декабре стало известно, что Федорищев подготовил заявление для прокуратуры и МВД по ситуации с местным футбольным клубом "Крылья Советов".