"Она тонкий психолог": следователь об опекунше, обвиняемой в убийстве 5-летнего Далера из Екатеринбурга

Дело опекунши Вероники Наумовой, обвиняемой в убийстве 5-летнего Далера из Екатеринбурга и других преступлениях, оказалось одним из самых непростых в работе Следственного комитета. Об этом рассказал руководитель третьего отдела по расследованию особо важных дел СУ СК России по Свердловской области Александр Сапегин.

По его словам, в 2024 году уголовное дело Наумовой было одним из самых сложных в расследовании. Сапегин напомнил, что по этой ситуации расследовалось не одно дело, а несколько. Основное – по убийству и истязанию ребенка, из которого были выделены еще два дела: в отношении сотрудника органов опеки и руководства детского сада, который посещал Далер.

В первом случае сотрудника отдела опеки Евгению Вознесенскую уже осудили по статье 292 УК РФ "Служебный подлог". Осенью прошлого года наказание ей было ужесточено. Что касается детского сада, сейчас дело находится на рассмотрении. На скамье подсудимых оказалась исполняющая обязанности заведующей. Женщину обвиняют в халатности, приведшей к убийству опекаемого мальчика.

"Но самым сложным из этих трех дел было, конечно, дело по убийству в отношении обвиняемой Наумовой. Во-первых, она достаточно тонкий психолог, а во-вторых, обладала необычайной властью над опекаемыми ею детьми. Кроме своих, у нее были еще и приемные дети, в том числе погибший Далер и его старшая сестра. И Наумова настолько завладела психикой опекаемых детей, что они, несмотря на то, что знали о произошедшем с Далером и о том, где спрятано его тело, сохраняли молчание. Поскольку они опасались Наумовой из-за применяемого к ним насилия", - рассказал Александр Сапегин.

В итоге следователям СК при помощи психологов удалось "разговорить" детей и составить полную картину того, что годами происходило в этой семье.

"Установлено, в частности, что обвиняемая на протяжении нескольких лет истязала не только Далера, но и его старшую сестру, незаконно лишала детей свободы и в конечном итоге совершила убийство ребенка. По итогам расследования Наумовой было предъявлено обвинение в совершении целого "букета" статей Уголовного кодекса – "Убийство", "Истязание", "Жестокое обращение с несовершеннолетними", "Незаконное лишение свободы". Кроме того, она умудрилась в течение полугода после смерти ребенка получить на его содержание пособия от государства в размере более 100 тысяч рублей, что ей тоже вменено как мошенничество. Дело сейчас находится на рассмотрении в Свердловском областном суде. Надеюсь, в этом году можно будет ожидать приговор", - отметил полковник Сапегин.

Он рассказал и о трудностях, которые возникали при расследовании этой резонансной истории.

"Трудным оно было даже не в плане расследования, хотя по нему и был проведен огромный массив следственных действий и экспертиз, в том числе сложных и комиссионных. В частности, сотрудниками судебно-экспертного центра СК России комиссионная медицинская экспертиза была проведена с привлечением других специалистов по той причине, что тело ребенка пролежало в гараже более полугода, и по первоначальной судебной экспертизе не была установлена достоверная причина смерти мальчика. Установить это удалось только по результатам комиссионной экспертизы. По делу допрошен значительный массив свидетелей из числа как знакомых, так и друзей Наумовой, детей – родных и опекаемых, сотрудников опеки и полиции.

И все же сложным данное дело было не столько в плане процессуальных действий, сколько именно по уровню эмоций, которые испытывал следователь при расследовании от установленных фактов того, что происходило в этой семье, и как жестоко Наумова относилась к опекаемым детям. Но следователь такое должностное лицо, которое вне зависимости от эмоций должен доводить начатое до конца и устанавливать объективную истину. Что в данном случае ему удалось, как я считаю", - добавил Александр Сапегин.

Напомним, ранее Вероника Наумова в ходе следственного эксперимента рассказала, как она издевалась над ребенком. Всего ей вменяют 62 различных преступления. Сейчас опекунша продолжает находиться под арестом. Процесс по ее делу проходит в закрытом режиме.