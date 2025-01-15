Президента Южной Кореи арестовали с третьей попытки

Сотрудники правоохранительных органов арестовали президента Южной Кореи Юн Сок Ёля по делу о мятеже.

Следователи и полиция в третий раз пришли к резиденции Юн Сок Ёля после того, как суд продлил действие предыдущего ордера на его арест, пишет Shot. Отмечается, что политик скрывался и не выходил на улицу. На защиту Юн Сок Ёля встала служба безопасности президента и военные, которые блокировали входы в резиденцию Ханнам-дон. Для ареста пришлось использовать стремянки, чтобы залезть в окна здания, сообщает издание.

Перед резиденцией собрались несколько тысяч сторонников Юн Сок Ёля. Между ними и силовиками произошли стычки.

Суд выдал управлению антикоррупционных расследований ордер на арест 31 декабря после того, как Юн Сок Ёль трижды не явился на допрос по делу о мятеже. Ранее следователи вошли на территорию комплекса резиденции президента Республики Корея, но через несколько часов решили остановить применение ордера из-за действий службы охраны президента. Ее начальник при предъявлении ордера заявил, что не разрешит обыск на территории резиденции, поскольку это нарушит закон.