Свердловский министр ЖКХ, грозивший коммунальным коллапсом при сдерживании тарифов, ушел в отставку

Министр энергетики и ЖКХ Свердловской области Николай Смирнов ушел в отставку. Об этом сообщает Telegram-канал "Не для протокола", который связывают с администрацией губернатора региона.

Отмечается, что в отставку министр подал по собственному желанию.

"Причина – выгодная должность в частном бизнесе. Смирнов был министром энергетики и ЖКХ с 2011 года и захотел перемен", - утверждает канал.

Официального подтверждения увольнению чиновника пока нет. На сайте свердловского МинЖКХ Николай Смирнов все еще указан в должности главы ведомства.

Напомним, в конце 2024 года власти региона в лице Смирнова пригрозили жителям коммунальным коллапсом в случае сдерживания тарифов ЖКХ. А в 2023 году министр угодил в скандал, когда в ответ на претензии о грязной воде в Первоуральске посоветовал всем недовольным перечитать "Маугли".