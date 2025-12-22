В Свердловской области назначен министр энергетики и ЖКХ вместо осужденного Смирнова

22 Декабря 2025
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Здравоохранение Спорт Туризм Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино 80-летие Победы
В мире В России В бывшем СССР За рубежом Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Южный ФО Астраханская область Волгоградская область Донецкая Народная... Запорожская область Краснодарский край Луганская Народная... Республика Адыгея Республика Крым Республика Калмыкия Ростовская область Севастополь Херсонская область Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Республика Тыва Республика Хакасия Томская область Северо-Кавказский ФО Кабардино-Балкарская... Карачаево-Черкесская... Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Северная... Ставропольский край Чеченская республика Центральный ФО Белгородская область Брянская область Владимирская область Воронежская область Ивановская область Калужская область Костромская область Курская область Липецкая область Москва Московская область Орловская область Рязанская область Смоленская область Тамбовская область Тверская область Тульская область Ярославская область Северо-Западный ФО Архангельская область Вологодская область Калининградская область Ленинградская область Мурманская область Ненецкий автономный округ Новгородская область Псковская область Республика Карелия Республика Коми Санкт-Петербург Дальневосточный ФО Амурская область Еврейская автономная... Забайкальский край Камчатский край Магаданская область Приморский край Республика Бурятия Республика Саха (Якутия) Сахалинская область Хабаровский край Чукотский автономный... Приволжский ФО Кировская область Нижегородская область Оренбургская область Пензенская область Пермский край Республика Башкортостан Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Татарстан Самарская область Саратовская область Ульяновская область Удмуртская Республика Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
В мире В России В бывшем СССР За рубежом Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Южный ФО Астраханская область Волгоградская область Донецкая Народная... Запорожская область Краснодарский край Луганская Народная... Республика Адыгея Республика Крым Республика Калмыкия Ростовская область Севастополь Херсонская область Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Республика Тыва Республика Хакасия Томская область Северо-Кавказский ФО Кабардино-Балкарская... Карачаево-Черкесская... Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Северная... Ставропольский край Чеченская республика Центральный ФО Белгородская область Брянская область Владимирская область Воронежская область Ивановская область Калужская область Костромская область Курская область Липецкая область Москва Московская область Орловская область Рязанская область Смоленская область Тамбовская область Тверская область Тульская область Ярославская область Северо-Западный ФО Архангельская область Вологодская область Калининградская область Ленинградская область Мурманская область Ненецкий автономный округ Новгородская область Псковская область Республика Карелия Республика Коми Санкт-Петербург Дальневосточный ФО Амурская область Еврейская автономная... Забайкальский край Камчатский край Магаданская область Приморский край Республика Бурятия Республика Саха (Якутия) Сахалинская область Хабаровский край Чукотский автономный... Приволжский ФО Кировская область Нижегородская область Оренбургская область Пензенская область Пермский край Республика Башкортостан Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Татарстан Самарская область Саратовская область Ульяновская область Удмуртская Республика Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

ВС пересмотрел дело Долиной

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo
erid: LatgBUeC9
youdo.com



Политика Свердловская область
Фото: Накануне.RU

В Свердловской области назначен министр энергетики и ЖКХ вместо осужденного Смирнова

В Свердловской области назначен новый министр энергетики и жилищно-коммунального хозяйства региона. Указ об этом подписал губернатор Денис Паслер.

Как сообщили Накануне.RU в департаменте информационной политики Свердловской области, на пост министра энергетики и ЖКХ назначен Алексей Рубцов. Кроме этого, согласно указу Паслера министром транспорта и дорожного хозяйства Свердловской области назначен Денис Чегаев, а директором департамента противодействия коррупции региона – Андрей Оборок.

Как уточнили в департаменте информполитики, все они приступают к исполнению обязанностей с 23 декабря 2025 года.

Напомним, прежний министр энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области Николай Смирнов недавно был осужден за получение взятки. Суд назначил ему условный срок.

Теги: министр, Смирнов, назначение, Свердловская область


Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Предыдущие новости на эту тему:

Ранее 12.12.2025 16:25 Мск Бывший свердловский министр ЖКХ Николай Смирнов осужден условно
Ранее 10.11.2025 13:36 Мск Обвиняемый во взятках свердловский экс-министр устроился на новую работу
Ранее 31.10.2025 10:54 Мск Экс-министра ЖКХ Смирнова начнут судить 10 ноября
Ранее 06.10.2025 13:07 Мск Дело Смирнова: свердловского экс-министра обвинили в получении взятки вместе с замами
Ранее 15.07.2025 13:11 Мск Экс-министра ЖКХ Свердловской области выпустили из СИЗО
Ранее 03.06.2025 15:35 Мск Бывшего свердловского министра ЖКХ не отпустили под домашний арест
Ранее 15.05.2025 19:43 Мск Суд продлил арест свердловскому экс-министру ЖКХ Смирнову
Ранее 12.03.2025 12:37 Мск Свердловского экс-министра ЖКХ оставили в СИЗО до мая
Ранее 12.02.2025 12:14 Мск Главу управления капстроительства и ЖКХ Верхней Пышмы оставили под арестом
Ранее 06.02.2025 13:23 Мск Свердловского экс-министра ЖКХ Смирнова оставили в СИЗО
Ранее 06.02.2025 13:17 Мск "Уголовку" бывшего свердловского министра ЖКХ объединили с делами его замов
Ранее 04.02.2025 12:18 Мск Суд рассмотрит жалобу на арест экс-министра ЖКХ Смирнова
Ранее 31.01.2025 15:04 Мск Арестован директор Управления капстроительства и ЖКХ Верхней Пышмы по делу о коррупции
Ранее 31.01.2025 14:45 Мск Экс-министру ЖКХ Смирнову приостановили членство в "ЕР" из-за уголовного дела
Ранее 24.01.2025 14:08 Мск Экс-министра ЖКХ Свердловской области Смирнова арестовали по делу о взятке в особо крупном
Ранее 24.01.2025 12:27 Мск Бывшего свердловского министра ЖКХ задержали в реанимации: подробности из суда
Ранее 24.01.2025 09:46 Мск В Екатеринбурге экс-министру ЖКХ изберут меру пресечения по делу о коррупции
Ранее 14.01.2025 12:37 Мск Ушедший в отставку свердловский министр ЖКХ, возможно, переберется в "Облкоммунэнерго"
Ранее 13.01.2025 13:26 Мск Свердловский министр ЖКХ, грозивший коммунальным коллапсом при сдерживании тарифов, ушел в отставку

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети