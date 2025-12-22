В Свердловской области назначен министр энергетики и ЖКХ вместо осужденного Смирнова

В Свердловской области назначен новый министр энергетики и жилищно-коммунального хозяйства региона. Указ об этом подписал губернатор Денис Паслер.

Как сообщили Накануне.RU в департаменте информационной политики Свердловской области, на пост министра энергетики и ЖКХ назначен Алексей Рубцов. Кроме этого, согласно указу Паслера министром транспорта и дорожного хозяйства Свердловской области назначен Денис Чегаев, а директором департамента противодействия коррупции региона – Андрей Оборок.

Как уточнили в департаменте информполитики, все они приступают к исполнению обязанностей с 23 декабря 2025 года.

Напомним, прежний министр энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области Николай Смирнов недавно был осужден за получение взятки. Суд назначил ему условный срок.