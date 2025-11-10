Обвиняемый во взятках свердловский экс-министр устроился на новую работу

Верх-Исетский районный суд Екатеринбурга приступил к рассмотрению уголовного дела экс-министра энергетики и ЖКХ Свердловской области Николая Смирнова.

Как передает корреспондент Накануне.RU из зала суда, сегодня адвокат Смирнова ходатайствовал об отложении заседания, поскольку защиту бывшего министра также осуществляет еще один адвокат, которая не смогла явиться из-за другого процесса.

Сам Смирнов согласился с ходатайством, добавив, что у отсутствующего адвоката есть ряд документов, которые она хотела бы приобщить к делу. Обвинение согласилось с переносом.

Таким образом, первое заседание по делу бывшего министра ЖКХ Свердловской области отложено на 4 декабря.

При этом выяснилось, что чиновник, обвиняемый в получении взятки почти в 1 млн руб., имеет новое место работы – в суде он представился как помощник гендиректора девелопера Prinzip. В январе, в момент задержания, он представлялся советником директора другого застройщика, компании "Брусника".

Напомним, что Николай Смирнов находился под арестом с января нынешнего года. Летом экс-министра выпустили из СИЗО, изменив меру пресечения на запрет определенных действий. Смирнова вместе с двумя бывшими замами обвинили в получении взятки группой лиц за общее покровительство при выполнении муниципальных контрактов в сфере водоснабжения и водоотведения. А недавно фамилия Смирнова всплыла в деле "Облкоммунэнерго" по субсидиям в сфере теплоснабжения – утверждалось, что экс-министр дал показания на топ-менеджеров "Корпорации СТС" и контролируемых ею компаний, а также на свердловского экс-вице-губернатора Олега Чемезова.