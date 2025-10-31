Экс-министра ЖКХ Смирнова начнут судить 10 ноября

Судебный процесс по делу бывшего министра ЖКХ Свердловской области Николая Смирнова стартует 10 ноября. Материалы дела переданы в Верх-Исетский районный суд Екатеринбурга, сообщили Накануне.RU в пресс-службе Свердловского областного суда.

Ранее в прокуратуре раскрыли некоторые подробности уголовного дела Смирнова, его первого заместителя Игоря Чикризова и заместителя министра Андрея Кислицына. Теперь их ждет суд. Всех троих обвиняют в получении взятки группой лиц по предварительному сговору в особо крупном размере. По версии следствия, в 2023-2024 годах на тот момент действующие чиновники Смирнов, Чикризов и Кислицын получили через посредника взятку более 4,4 млн рублей. При этом утверждается, что экс-министр получил меньше денег, чем его бывшие замы.

"Из указанной суммы министр Николай Смирнов получил в качестве взятки свыше 980 тысяч рублей, его первый заместитель Чикризов получил не менее 1 млн рублей, заместитель министра Андрей Кислицын – не менее 2,5 млн рублей. Взятка была передана за общее покровительство при выполнении муниципальных контрактов в сфере проектирования объектов водоснабжения и водоотведения", - говорится в материалах следствия.

Напомним, что Николай Смирнов находился под арестом с января нынешнего года. Летом экс-министра выпустили из СИЗО, изменив меру пресечения на запрет определенных действий. А недавно фамилия Смирнова всплыла в деле "Облкоммунэнерго" по субсидиям в сфере теплоснабжения – утверждалось, что экс-министр дал показания на топ-менеджеров "Корпорации СТС" и контролируемых ею компаний, а также на свердловского экс-вице-губернатора Олега Чемезова. Следствие не исключает, что по делу "Облкоммунэнерго" действовала ОПГ.