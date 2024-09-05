Жителям Ревды запретили выходить на митинг в защиту памятника Ленину

Власти запретили жителям уральского города Ревда выходить на митинг в защиту памятника Ленину. Чиновники не согласовали мероприятие.

Напомним, накануне защитники памятника Ильичу подали в администрацию Ревды уведомление о проведении акции за сохранение монумента основателю Советского государства на площади Победы. Митинг должен был пройти в эти выходные в специально отведенном властями месте – сквере Металлургов.

Однако акцию не согласовали. Как сообщили Накануне.RU в Свердловском обкоме КПРФ, соответствующий ответ, подписанный главой города Татьяной Клепиковой, получил организатор митинга Анатолий Попов. Поводом для запрета стал режим базовой готовности, действующий на территории Свердловской области. Организаторы не согласились с таким решением администрации, посчитав его "самоуправством главы".

"Проведение акции в так называемом гайд-парке не требует согласования или уведомления. Пикеты и митинги в специально отведенных постановлением правительства местах проходят в разных городах области без каких либо препятствий весь прошлый год. И только у нас в Ревде администрация опять решила выделиться, незаконно лишая жителей конституционного права собраться мирно и высказать свое мнение", - заявил Попов, отметив, что решение о запрете будет опротестовано в суде.

Митинг решено перенести. О новой дате жителям Ревды обещают сообщить дополнительно.

Напомним, памятник вождю мирового пролетариата в Ревде был демонтирован в августе нынешнего года. В администрации города пояснили, что монумент снимают для реставрации. Вернуть Ленина обещают к середине октября 2024 года. Однако пока неясно, вернется ли "помолодевший" Ильич на площадь Победы, или его установят на готовом постаменте в Ленинском сквере.

Законность переноса памятника на другое место уже попросили проверить прокурора Свердловской области.