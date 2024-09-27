Власти Ревды запустили голосование о судьбе памятника Ленину

Администрация уральского города Ревда объявила голосование о дальнейшей судьбе памятника Ленину. Оно будет проводиться на сайте Госуслуг.

Напомним, памятник вождю мирового пролетариата в Ревде был демонтирован в августе нынешнего года. В администрации города поясняли, что монумент снимают для реставрации. Вернуть Ленина обещают к середине октября 2024 года. Однако пока неясно, вернется ли "помолодевший" Ильич на площадь Победы, или его установят на готовом постаменте в Ленинском сквере.

Теперь власти решили провести голосование, выбрав площадкой для этого портал Госуслуг. Вопрос поставлен так: "Куда установить памятник В.И. Ленину после реконструкции?". На выбор предлагается два варианта:

Ленинский сквер (ул. Ленина). На площади Победы будет проведено дополнительное комплексное благоустройство с установкой фонтана;

Площадь Победы (ул. М. Горького), что вернет памятник и оставит площадь в существующем виде.

На данный момент с отрывом лидирует вариант с Ленинским сквером. Как сообщили Накануне.RU в Свердловском обкоме КПРФ, у этого голосования есть три главных изъяна:

Участие в голосовании принимают школьники с 14 лет, которых якобы заставят в нем участвовать; Проголосовать смогут только те, у кого есть учетная запись Госуслуг и доступ к ней; Администрация выносит на голосование только два варианта: или Ленин, или фонтан. Хотя есть и третий – оставить памятник Ленину и построить на площади фонтан.

"Признать результаты такого "волеизъявления" нельзя при всем желании. Уверен, что этот позор необходимо, как и пять лет назад, срочно остановить! Муниципальный контракт, заключенный на реставрацию, подразумевает лишь одно место установки памятника – площадь Победы", - заявил глава свердловских коммунистов Александр Ивачев.

Опрос будет проводиться до 4 октября нынешнего года.

Напомним, недавно о возможном переносе памятника Ленину в Ревде высказался известный писатель Захар Прилепин.