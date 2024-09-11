Администрацию Ревды после сноса памятника Ленину ждет проверка УФАС

Управление Федеральной антимонопольной службы проверит администрацию Ревды из-за нарушений при сносе памятника Ленину. Об этом Накануне.RU сообщили в Свердловском обкоме КПРФ.

Основанием для проверки стало обращение депутата Законодательного собрания Свердловской области Олега Гордеева. В нем коммунист указал на нарушения законодательства о контрактной системе администрацией Ревды при осуществлении закупки путем проведения электронного аукциона на реставрацию памятника Владимиру Ленину.

"В частности, в извещении о проведении аукциона содержится некорректная информация: в разделе "Место поставки товара, выполнения работы или оказания услуги" указан адрес "Российская Федерация, Свердловская область, г. Ревда, ул. Максима Горького, Площадь Ленина". Однако указанный адрес фактически не существует, то есть администрация Ревды заключила контракт, где был указан несуществующий адрес проведения работ", - отмечают в Свердловском обкоме КПРФ.

Кроме этого, предметом контракта является "реставрация", которая в соответствии с федеральным законодательством подразумевает сохранение памятника Ленину, состоящего из трех элементов: фигуры основателя СССР, постамента и основания.

"Действиями подрядчика последние два элемента памятника В.И. Ленину были уничтожены, что является нарушением условий контракта. Отдельно стоит отметить, что вопрос о переносе памятника Владимиру Ильичу Ленину с Площади Победы в Ленинский сквер не выносился на голосование жителей города. Мнение граждан, если монтаж памятника будет произведен на новом месте, будет проигнорировано", - заявляют уральские коммунисты.

Напомним, на прошлой неделе власти запретили жителям Ревды выходить на митинг в защиту памятника Ленину. Чиновники не согласовали мероприятие, сославшись на режим базовой готовности, действующий на территории Свердловской области. Организаторы не согласились с таким решением администрации, посчитав его "самоуправством" главы города Татьяны Клепиковой.