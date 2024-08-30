В КПРФ призвали власти "положить конец глупости на местах" после демонтажа памятника Ленину в Ревде

Первый заместитель председателя ЦК КПРФ Юрий Афонин высказался о демонтаже памятника Ленину в Ревде. Он выступил с обращением к властям региона.

Напомним, памятник вождю мирового пролетариата был демонтирован в августе нынешнего года. В администрации города пояснили, что монумент снимают для реставрации. Обратно вернуть Ленина обещают к середине октября 2024 года. Однако пока неясно, вернется ли "помолодевший" Ильич на площадь Победы, или его установят на готовом постаменте в Ленинском сквере.

"Есть провокаторы, которые борются с советской историей в стране. Странные события происходят в Свердловской области", - заявил Афонин в эфире телеканала "Красная линия".

По его словам, по существующему положению власти обязаны вернуть монумент на прежнее место после реставрации.

"Наша партийная организация во главе с Александром Ивачевым направила депутатские запросы и готова проводить митинги. Мы добьемся сохранения памятника Ленину", - пообещал первый зампред ЦК КПРФ.

Как сообщили Накануне.RU в региональном обкоме КПРФ, также Юрий Афонин призвал свердловские власти "положить конец глупости на местах".

Между тем, в Ревде уже готовится референдум по ситуации с памятником Ленину. Как рассказал на своей странице в соцсети глава свердловских коммунистов Александр Ивачев, жителям города предлагается самим решить вопрос: "Согласны ли вы с установкой памятника В.И. Ленину, демонтированного для реставрации, на площади Победы по улице Максима Горького в городе Ревда Свердловской области?".

Необходимые документы направлены в Ревдинскую территориальную избирательную комиссию, которая в течение пяти дней должна принять решение о регистрации инициативной группы. Затем депутаты местной думы назначат дату референдума.

Напомним, на этой неделе прокурора Свердловской области Бориса Крылова попросили проверить законность переноса памятника Ленину в Ревде на другое место.