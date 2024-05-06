Путин в последний раз встретится с министрами

Сегодня, 6 мая, состоится последняя перед отставкой Правительства встреча членов кабмина с президентом Владимиром Путиным.

"В середине дня Путин планирует встретиться с членами правительства. Поскольку после церемонии вступления в должность президента правительство слагает полномочия, это такая заключительная встреча кабинета", - цитируют "Ведомости" пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова.

Госдума может утвердить премьер-министра России 8 мая – на следующий день после инаугурации президента. Но это при условии, что глава государства оперативно представит кандидатуру. Также быстро может пройти и утверждение нового состава правительства – на заседаниях 13 и 14 мая.