Минфин США ввел санкции против авиакомпании "Победа"

Министерство финансов США расширило санкции в отношении России и ввело ограничения в отношении авиакомпании "Победа".

Как следует из заявления ведомства, перевозчик внесен в санкционный список за деятельность в секторе экономики РФ, "предназначенном для поддержки российской военно-промышленной базы". Поставки товаров и услуг "Победе" разрешены до 30 июня, после чего будет введен запрет на взаимодействие с авиакомпанией для американских граждан и бизнеса, а также блокировка средств и активов компании на территории США.

Всего в санкционный список добавлены 29 физических и 250 юридических лиц, связанных с Россией.

Пресс-служба Минфина отмечает, что новые меры нацелены на российскую военно-промышленную базу, программы по разработке химического и биологического оружия, а также на компании и физлиц в третьих странах, которые помогают Россию приобретать ключевые ресурсы для производства оружия или продукции, связанной с обороной. В пресс-релизе Госдепа США говорится, что ограничения нацелены на подрыв производства энергии в России, в частности проекта "Арктик СПГ — 2".

Санкции также введены против автозавода "Урал", Брянского автозавода, Ярославского моторного завода, завода "Электроприбор" (Казань), завода по производству электроники "Протон" (Зеленоград), завода мощных транзисторов (Фрязино), Болховского завода полупроводниковых приборов.

Из физлиц в список попал конструктор танка "Армата" Андрей Терликов и гендиректор автозавода "Урал" Павел Яковлев.