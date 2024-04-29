Правительство России утвердило этапы введения реестра воинского учета

Правительство России утвердило этапы введения единого реестра военнообязанных, а также назвало даты начала действия его частей.

Согласно опубликованному на сайте правовой информации документу, I этап мероприятий по введению единого реестра воинского учета реализуется со дня вступления постановления Правительства в силу до 31 октября 2024 г., II этап – с 1 ноября 2024 г.

В прошлом году российский парламент со скандалом принял так называемый закон об "электронных повестках", который тесно связан с реестром: именно появление в реестре повестки на имя россиянина будет считаться фактом получения им уведомления. Также много споров вызвала возможная рассылка повесток через "Госуслуги". Ранее замминистра цифрового развития России Олег Качанов заявил, что полноценный ввод в эксплуатацию единого реестра воинского учета возможен только с 2025 года, так как имеются очень жесткие требования к инфраструктуре и информационной безопасности.

При этом в конце 2023 г. президент России Владимир Путин сделал различные поручения по поводу призыва на военную службу. Во-первых, осенний призыв 2024 г. пройдет с помощью цифрового реестра информации. Во-вторых, Минобороны и Минцифры должны обеспечить постановку граждан на воинский учет и снятие с него без личной явки в военный комиссариат, формирование и направление цифровых повесток, обновление сведений воинского учета преимущественно без личной явки в военкомат,