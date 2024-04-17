Пилот "Уральских авиалиний", посадивший самолет в новосибирское поле, ушел из компании

Командир самолета "Уральских авиалиний" Сергей Белов, аварийно посадивший в поле под Новосибирском Airbus A320 с пассажирами на борту, ушел из авиакомпании.

Информацию об увольнении пилота "Известиям" подтвердили в "Уральских авиалиниях". Там уточнили, что летчик написал заявление по собственному желанию после окончания расследования комиссией Росавиации и выхода окончательного отчета. Трудовой договор с ним был прекращен 15 апреля.

При этом в авиакомпании отметили, что второй пилот Эдуард Семенов по-прежнему находится в отпуске без содержания.

Ранее сообщалось, что "Уральские авиалинии" якобы попросили уволиться пилотов, посадивших самолет в новосибирское поле. Однако вскоре эту новость опроверг сам авиаперевозчик.

Между тем, Росавиация раскритиковала итоги расследования "чуда на поле 2.0", рассказав о 15 ошибках в отчете. Ведомство рекомендовало рассмотреть вопрос о соответствии занимаемым должностям заместителей гендиректора компании.