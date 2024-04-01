Республиканцы согласились проголосовать за помощь Украине

Спикер американской Палаты представителей Майк Джонсон заявил, что законопроект по выделению помощи Украине будет рассмотрен сразу после каникул, которые заканчиваются 9 апреля. При этом в нем появятся важные изменения.

Речь идет о помощи в кредит и предоставлении президенту США полномочий конфисковать замороженные российские активы и передать их украинскому режиму.

Ранее Джонсон отказывался выносить законопроект на рассмотрение без решения вопросов на южной границе США. Он подразумевает $60 млрд для помощи Киеву, а также средства для Израиля и Тайваня. После своего визита в Белый дом, где он провел встречу с президентом Джо Байденом, политологи отмечают, что Джонсон смягчил свою позицию и готов к компромиссу. Некоторые республиканцы обвинили его в уступках политическим оппонентам.

