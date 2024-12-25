В центре Екатеринбурга на 4 дня запретят продажу алкоголя

В связи с Новым годом и Рождеством в центре Екатеринбурга на 4 дня запретят продажу алкоголя. Об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе городской администрации.

Как уточнили в мэрии, ограничения будут действовать 31 декабря 2024 года, а также 1, 6 и 7 января 2025 года. Время "сухого закона" – с 8:00 до 23:00.

В частности, не получится купить спиртное в магазинах, расположенных в периметре улиц 8 Марта – Малышева – Горького – проспекта Ленина и 8 Марта – проспекта Ленина – Вайнера – Антона Валека.

Напомним, ранее жители Екатеринбурга рассказали о своем отношении к Новому году. А глава уральской столицы Алексей Орлов уже определился, где он проведет предстоящие новогодние каникулы.