В мэрии Екатеринбурга назвали адреса новогодних ярмарок

В Екатеринбурге новогодние ярмарки откроются сразу в нескольких локациях города. Об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе городской администрации.

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По данным мэрии, ярмарочный сезон стартует на площадке главного ледового городка уральской столицы в Историческом сквере. Там можно приобрести сувенирную продукцию, а также расписные пряники, леденцы, горячий чай и глинтвейн. Ярмарка будет работать с 1 по 19 января 2025 года с 10:00 до 22:00.

С 1 января по 16 февраля с 10:00 до 23:00 праздничные торговые ряды будут открыты и на Площади 1905 года. Купить памятную продукцию, а также выпечку и напитки можно будет в павильонах, установленных на территории главного городского катка.

В Академическом районе новогодние ярмарки развернут в Преображенском парке. Они будут расположены на набережной реки Патрушихи напротив дома №51 и дома №53 проспекта Академика Сахарова. Посетить их можно будет с 1 по 19 января с 10:00 до 22:00.

Напомним, ранее в мэрии Екатеринбурга назвали адреса елочных базаров.