Мэр Екатеринбурга рассказал, где проведет новогодние каникулы

Глава Екатеринбурга Алексей Орлов уже знает, где он проведет предстоящие новогодние каникулы. Об этом мэр сообщил в ходе сегодняшней "прямой линии".

"Все дни буду в городе, никуда не планирую уезжать. Один-два дня отдыха – и начнется работа. Длинных каникул не будет. Все службы обеспечения будут работать", - заверил Орлов.

Также он объяснил, для чего в Екатеринбурге под конец года вернули особый противопожарный режим.

"Много несчастных случаев при использовании пиротехники сомнительного качества. Прошу всех горожан обратить внимание. За несоблюдение противопожарного режима предусмотрена административная ответственность", - добавил мэр.

В завершение Алексей Орлов поздравил уральцев с наступающими праздниками и пожелал здоровья, успехов, душевного тепла и мира.

Напомним, ранее глава заявлял, что в Екатеринбурге не планируется больших торжеств в честь предстоящего Нового года.