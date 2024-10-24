Песков: Набиуллиной не понравилась "купюра БРИКС", она ревностно следит за рублем

Президент РФ Владимир Путин на саммите в Казани показал символическую "купюру БРИКС".

"Это кто-то из наших — то ли из ТПП, то ли еще кто-то — они напечатали такую квазиденьгу", — объяснил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Видеокомментарий опубликован в Telegram-канале журналиста Павла Зарубина.

После заседания саммита Путин купюру передал главе Банка России Эльвире Набиуллиной. По словам Пескова, ей она не понравилась. "Она не была довольной, она очень ревностно следит за нашим рублем", — сказал представитель Кремля.

Напомним, на саммите БРИКС доллар назвали политическим оружием. Глава Нового банка развития БРИКС Дилма Руссефф заявила, что сложная геополитическая ситуация усложняется тем, что доллар используется как оружие для изменения условий жизни населения, что также влияет на международную систему – на доверие к ней и ее целостность. Владимир Путин подхватил эту тему, отметив, что доллар используется в политических целях. Эксперты не исключали, что на саммите в Казани прозвучат заявления про резервную валюту БРИКС.