Новые пятитысячные купюры появились в регионах России

Новые пятитысячные купюры появились в регионах России. На них виды Хабаровска заменили достопримечательностями Екатеринбурга и Челябинска.

Новые банкноты запустили в обращение в Алтайском и Пермском краях, сообщили РИА Новости в местных отделениях Центробанка.

Замена в обороте старых банкнот новыми будет проходить постепенно.

На аверсе новой купюры изображена стела "Европа — Азия", которая находится около Екатеринбурга, на реверсе — расположенный в Челябинске памятник "Сказ об Урале".

Как сообщили в пермском отделении банка, массового появления в обращении следует ждать к ноябрю-декабрю. Банкам нужно провести техническую подготовку банкоматов и других устройств к работе с новыми купюрами. Старые банкноты образца 1997 году продолжат находиться в обращении наравне с новыми еще несколько лет.