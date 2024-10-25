Россияне проголосуют за символы для новой банкноты в 1 тысячу рублей

Народное онлайн-голосование за символы для новой банкноты в 1 тысячу рублей пройдет в России. Его проведет Банк России, сообщается на сайте регулятора.

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"Жители нашей страны смогут принять участие в выборе символов для новой банкноты 1 000 рублей, посвященной Приволжскому федеральному округу", - говорится в сообщении.

На голосование предложат достопримечательности, которые имеют ценность не только для приволжских регионов, но и для России в целом. Лицевая сторона купюры с видами Нижнего Новгорода останется прежней.

В 2023 году выпуск обновленной купюры был приостановлен из-за критики общества. Ее вызвала оборотная сторона купюры, в том числе со стороны РПЦ, из-за того, что на изображении здания церкви, в котором расположен Музей истории государственности татарского народа и Республики Татарстан, отсутствует крест.