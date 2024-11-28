Путин приехал на саммит ОДКБ в Астане

Владимир Путин приехал на саммит Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), который проходит в Астане, об этом сообщает приближенный к Кремлю Telegram-канал RIA_Kremlinpool.

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Отмечается, что российский лидер приехал в пальто.

Путин прибыл в Астану по приглашению президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева 27 ноября.

В саммите ОДКБ в этом году председательствует Казахстан. Во встрече лидеров будут участвовать также президенты Казахстана, Белоруссии, Киргизии и Таджикистана - Касым-Жомарт Токаев, Александр Лукашенко, Садыр Жапаров и Эмомали Рахмон. На 2025 год председательство в ОДКБ перейдет от Казахстана к Киргизии. Президент Армении Никол Пашинян участвовать в саммите в этом году отказался.

Участники саммита обсудят ключевые международные и региональные вопросы безопасности. А также подведут итоги совместной работы, проделанной с предыдущего саммита в Минске.

Ранее Владимир Путин пригласил президента Казахстана на саммит СНГ в Санкт-Петербурге.

Сегодня стало известно, в Астане во время визита Путина на уличном экране вместо российского флага появился украинский. Видео распространили накануне в соцсетях. Экран вскоре отключили, утром в четверг он еще не работал.

Возбуждено уголовное дело.