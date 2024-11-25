Путин уедет в Казахстан

Президент России Владимир Путин уедет из России в Казахстан.

Его пригасил туда глава Казахстана Касым-Жомарт Токаев. Поездка состоится 27-28 ноября. Состоятся переговоры на высшем уровне. Главы государств поучаствуют в режиме видеоконференции в XX Форуме межрегионального сотрудничества Казахстана и России.

Под председательством Токаева пройдет очередная сессия Совета коллективной безопасности ОДКБ. Делегации обсудят актуальные вопросы региональной и международной безопасности. По итогам заседания будет принят ряд документов, сообщает пресс-служба Токаева.