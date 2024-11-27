Последние приготовления к прибытию Путина завершаются в аэропорту Астаны

Последние приготовления к прибытию Владимира Путина завершаются в международном аэропорту Нурсултана Назарбаева в Астане.

Президента России встретит группа из шести самолетов ВВС этой страны, которые окрасят небо в цвета российского триколора. Кадры из Казахстана опубликовала пресс-служба Кремля.

Путин прибудет в столицу Казахстана с государственным двухдневным визитом - согласно дипломатическому протоколу, это наивысший статус поездки.

Сейчас торжественный марш репетирует почетный караул Вооруженных сил Казахстана, он встретит Путина у ковровой дорожки. Отмечается, что военнослужащие одеты в зимнюю парадную форму - серые шинели с каракулевыми воротниками и каракулевые шапки-ушанки из-за небольшого мороза: там сейчас минус пять градусов.

После прибытия российского лидера в аэропорт ожидается официальная церемония встречи, которая пройдет в резиденции президента Казахстана "Акорда".

В ходе госвизита состоятся переговоры с Президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым. Главы двух стран обсудят вопросы дальнейшего развития стратегических отношений и союзничества в различных областях, в том числе с учётом председательства в текущем году Казахстана в ОДКБ, а России – в Содружестве Независимых Государств и БРИКС.

По итогам лидеры планируют подписать совместное заявление, а также ряд межправительственных, межведомственных и коммерческих документов.

Ранее президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев сообщил, что страна поддерживает план Китая и Бразилии по Украине. Политик высказался на саммите БРИКС в Казани.