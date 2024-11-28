Уголовное дело из-за украинского флага в день визита Путина завели в Астане

В Астане во время визита Путина на уличном экране вместо российского флага появился украинский, об этом сообщает ТАСС. Он расположен вблизи театра "Астана Опера". Видео распространили накануне в соцсетях. Экран вскоре отключили, утром в четверг он еще не работал.

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Возбуждено уголовное дело

В МВД Казахстана рассказали, что рассматривают все возможные варианты случившегося "в том числе версии с техническими неполадками, а также возможным внешним неправомерным вмешательством".

Президент России прилетел с государственным визитом в Казахстан вечером 27 ноября.

Борт Путина приземлился в аэропорту имени Нурсултана Назарбаева.

Главу России пригласил туда президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев.

27 ноября российский лидер провел переговоры с казахстанским коллегой. Сегодня Владимир Путин принимает участие в саммите ОДКБ.