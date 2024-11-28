28 Ноября 2024
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Фото: Накануне.RU

Фронт рушится, дела плохи - Мосийчук*

Положение украинских войск аховое, и оно постоянно ухудшается из-за массового дезертирства, нехватки и деморализации личного состава. Еще никогда такого не было, близка катастрофа. Об этом заявил бывший украинский боевик Игорь Мосийчук* (в России внесен в перечень террористов и экстремистов).

Люди, которые выезжают к линии фронта, говорят, что такого они еще не видели. Дезертирство стало обычным дело, а "фронта в том понимании, в котором мы его видели еще полгода назад, нет". Есть места боестолкновений. Отсутствие единого фронта приводит к постоянным прорывам российской армии, жалуется Мосийчук.

Чтобы хоть как-то поднять боевой дух своих войск, главком ВСУ Сырский объявил, что готовится новое наступление его боевиков. Но на Украине это не воспринимают всерьез. Бывший спикер запрещенного в России "Правого сектора" Борисав Береза заявил, что он разговаривал с военными, и они не понимают пассажа Сырского. Напротив, Россия освобождает территории невиданными ранее темпами. Только за последние 7 дней - 235 квадратных километров. Это недельный рекорд в 2024 году, говорит Береза.

Журнал The Economist пишет, что Россия даже начала готовиться к наступлению на Запорожье. В этих условиях американские СМИ сообщили, что Вашингтон давит на Киев, требуя мобилизации с 18 лет, иначе киевскому режиму просто не хватит людей для удержания территорий. Об этом уже давно говорят на Украине как о чем-то неизбежном, что рано или поздно непременно случится, если местный режим желает воевать и дальше.

О критической нехватке людей на Украине уже буквально вопят практически все. При этом появляется и апатия. Так, уже две трети населения согласны на заморозку конфликта и не хотят воевать за российские территории. Как пишет журнал, желающих воевать давно нет, а ситуация к весне может стать необратимой. Кого-то на фронт пригоняют, но это люди 40-50 лет без малейшей мотивации и не очень здоровые. Офицер одной из бригад ВСУ с позывным "Чечен", ведущий занятия с новыми солдатами, признает, что его решимость сражаться до "победного конца" разделяют все меньше солдат: уже даже не 50 на 50, а 30 на 70". А боевик с позывным "Лемберг" (так назывался Львов в составе Польши. - прим. Накануне.RU) описывает ситуацию так.

"В 2022 году я был готов рвать русских на части зубами. В 2023-м мне просто нужен был отдых. А в этом году? Мне было почти наплевать", — признал он.

Командир украинского взвода Вячеслав Хоменко говорит, что около 90% личного состава не обладают необходимыми боевыми навыками и не имеют желания воевать, сообщил он The Wall Street Journal.

Такое положение в рядах бандеровской армии внушает надежду на дальнейшие успехи российских войск, которые продолжают освобождение русских земель. До июня Россия освобождала примерно по 100 квадратных километров в месяц. В июле цифра составила почти 200 кв. км, в августе - 300, в сентябре - 350, в октябре - около 400. В ноябре будет новый рекорд. Называются цифры в 600-700 квадратных километров.

Теги: украина, фронт, СВО


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