Уже две трети украинцев согласны на заморозку военного конфликта

Почти две трети опрошенных украинцев (64%) заявили, что поддерживают начало переговоров о заморозке боевых действий, потому что Украина уже понесла столь большие потери, что военный конфликт необходимо остановить. Такие результаты показал опрос местного центра "Социальный мониторинг".

Недавно американская социологическая служба Gallup получила данные, что 52% населения Украины выступает за мирное завершение военного конфликта путем отказа от претензий на российские территории. Это вдвое выше, чем было годом ранее. А "войну до победного конца" поддерживают только 38%. В настроениях жителей бывшей УССР произошел очевидный перелом.

Данные украинского опроса показали, что 56% не согласны с тем, что "победой" должен стать возврат "границ 1991 года" (которые существовали тогда лишь на бумаге). То есть украинцы в большинстве уже не хотят воевать за российские территории, которые киевский режим до сих пор считает своими. За это выступают только 39%, и то большинство из них "скорее согласны с этим". Почти полное совпадение с результатами Gallup.

Но наиболее красноречивые результаты - по поводу утверждения о заморозке боевых действий из-за огромных потерь. Полностью согласны с этим 34%, скорее согласны - 30%, скорее не согласны - 13%, и только 19% категорически не согласны с заморозкой.

Президент России Владимир Путин, выступая на заседании клуба "Валдай", заявил о готовности к мирным переговорам, но не на базе "хотелок" Киева. Они должны учитывать сегодняшние реалии и основываться на договоренностях, достигнутых в Стамбуле в марте 2022 года, включая нейтральность Украины и неразмещение на ее территории иностранных войск и вооружений.

При этом киевский режим по-прежнему не допускает никакого компромисса и требует воевать до последнего украинца. Так, недавно бывший главком ВСУ, а ныне посол Украины в Британии Валерий Залужный призвал украинских солдат не бояться смерти.