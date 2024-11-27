27 Ноября 2024
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Фото: Накануне.RU

Уже две трети украинцев согласны на заморозку военного конфликта

Почти две трети опрошенных украинцев (64%) заявили, что поддерживают начало переговоров о заморозке боевых действий, потому что Украина уже понесла столь большие потери, что военный конфликт необходимо остановить. Такие результаты показал опрос местного центра "Социальный мониторинг".
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Недавно американская социологическая служба Gallup получила данные, что 52% населения Украины выступает за мирное завершение военного конфликта путем отказа от претензий на российские территории. Это вдвое выше, чем было годом ранее. А "войну до победного конца" поддерживают только 38%. В настроениях жителей бывшей УССР произошел очевидный перелом.

Данные украинского опроса показали, что 56% не согласны с тем, что "победой" должен стать возврат "границ 1991 года" (которые существовали тогда лишь на бумаге). То есть украинцы в большинстве уже не хотят воевать за российские территории, которые киевский режим до сих пор считает своими. За это выступают только 39%, и то большинство из них "скорее согласны с этим". Почти полное совпадение с результатами Gallup.

Но наиболее красноречивые результаты - по поводу утверждения о заморозке боевых действий из-за огромных потерь. Полностью согласны с этим 34%, скорее согласны - 30%, скорее не согласны - 13%, и только 19% категорически не согласны с заморозкой.

Президент России Владимир Путин, выступая на заседании клуба "Валдай", заявил о готовности к мирным переговорам, но не на базе "хотелок" Киева. Они должны учитывать сегодняшние реалии и основываться на договоренностях, достигнутых в Стамбуле в марте 2022 года, включая нейтральность Украины и неразмещение на ее территории иностранных войск и вооружений.

При этом киевский режим по-прежнему не допускает никакого компромисса и требует воевать до последнего украинца. Так, недавно бывший главком ВСУ, а ныне посол Украины в Британии Валерий Залужный призвал украинских солдат не бояться смерти.

Теги: украина, опрос, СВО


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