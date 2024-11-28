США рекомендовали Украине снизить призывной возраст до 18 лет

США оказывают на Украину давление, призывая к снижению призывного возраста с 25 до 18 лет.

Как сообщил AP высокопоставленный представитель администрации президента Джо Байдена, уходящая администрация хочет, чтобы Киев принял такую меру, чтобы расширить резерв мужчин боеспособного возраста, что может помочь Украине, которая значительно уступает в численности российских солдат. Чиновник отметил, что Белый дом считает, что Киев может улучшить свое положение более "агрессивным" обращением с дезертирующими или уходящими в самовольную отставку солдатами.

Высокопоставленный представитель администрации США отметил, успехи армии РФ на востоке и в Курске, сообщает Reuters. Украина при этом не мобилизует и не готовит достаточное количество новых солдат для участия в конфликте. По словам чиновника, мобилизация на Украине и привлечение дополнительных бойцов могут сыграть существенную роль в текущей ситуации.

Возраст мобилизации будет понижен, это неизбежно для продолжения военного конфликта. Об этом ранее заявил бывший советник Зеленского Алексей Арестович (*внесен в РФ в список террористов и экстремистов).