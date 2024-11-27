Безуглая: Украинское общество выгорело

Депутат Рады Марьяна Безуглая заявила, что у нее уже почти нет надежды. Украинское общество настолько выгорело и устало от военного конфликта, что утрата городов стала обычным делом и почти не освещается.

"Город туда, город сюда. В Днепропетровской области строят круговую оборону Павлограда, но десятки километров вокруг - незащищенные... Клоун Залужный. Надо же было такого вырастить... Президент уже профи в надувании себе конкурентов-пузырей. Ложь, ложь, ложь и коррупция на всех уровнях. Культура лжи как национальная системная черта. И, конечно, красивые фото... Риск коллапса государственности возрастает. Сорри", - написала Безуглая.

Она обвиняет старшее поколение политиков и военных в круговой поруке и объединении против "конкурентной молодежи", в массовой коррупции в армии, и все это - на фоне пафосных заявлений и встреч с волонтерами, журналистами и блогерами.

Безуглая точно улавливает настроения людей: уже две трети украинцев хотят заморозки боевых действий.