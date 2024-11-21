Захарова: "план стойкости" Зеленского - набор болезненных фантазий

"План стойкости" Владимира Зеленского - это "очередной набор болезненных фантазий" с целью обеспечить самосохранение во власти. Так на брифинге сказала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, пишет ТАСС.

"Это очередной набор болезненных фантазий с целью обеспечить самосохранение во власти утратившего легитимность Зеленского. Собственно говоря, мне кажется, он сам этого не скрывает. Он в парламенте у себя там заявил, что до конца войны выборов на Украине не будет", - сказала дипломат.

Свой новый "план" внутреннего развития Украины Зеленский представил накануне в Верховной раде. Все было секретно: в здании парламента отключили связь и интернет, трансляция не проводилась.

Только через час отредактированный вариант речи Зеленского под видом прямого эфира появился на его странице Facebook (запрещен в России, принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской).

По словам Зеленского, "план" состоит из 10-ти пунктов, которые охватывают вопросы от экономического развития до культуры, однако он еще не проработан окончательно. Полная версия появится в декабре. Многие депутаты Рады раскритиковали документ.