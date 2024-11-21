Зеленский анонсировал проигрыш в конфликте в случае прекращения финансирования США

Украинский лидер Владимир Зеленский заявил Fox News, что без поддержки Вашингтона его страна "в конечном счете проиграет".

По его словам, Киев готов продолжать конфликт в случае заморозки помощи из США. По словам президента, Украина будет добиваться возвращения Крыма дипломатическим путем.

"Мы не можем тратить десятки тысяч жизней наших людей, чтобы они погибли ради возвращения Крыма", – сказал он.

Украинский президент отметил, что Киев юридически не признает присоединение территорий к России даже в рамках соглашения о прекращении огня или мирного договора.

Ранее стало известно, что избранный президент США Дональд Трамп может тайно передать Украине ядерное оружие. Сделка может быть заключена "очень скрытно", при условии, что Украина не присоединится к НАТО.