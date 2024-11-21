Зеленский предлагает США вместе разрабатывать ресурсы на территории России

Владимир Зеленский предлагает США вместе разрабатывать месторождения украинских природных ресурсов, находящиеся в том числе и на перешедших России территориях. Это поможет ему добиться расположения со стороны Дональда Трампа, пишет польское издание Portal Obronny. Об этом сообщает РИА Новости.

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"Аналитики подчеркивали, что минеральные ресурсы Украины, которые оцениваются в "триллионы долларов", включая титан, графит и литий, могут стать разменной монетой в переговорах Владимира Зеленского с Дональдом Трампом", — говорится в материале.

По оценке New York Times, на которую ссылается издание, на Украине содержатся 7 процентов мировых запасов титана, 20 процентов запасов графита и 500 тысяч тонн лития. Украина не разрабатывала месторождения т.к. нет необходимых мощностей, которыми обладает Запад.

Сложность в том, что наиболее богатая ресурсами часть Украины уже вошла в состав России или контролируется ею. Донбасс и Крым имеют крупные залежи природного (сланцевого) газа, а запасы сланцевой нефти на шельфе Черного моря могут достигать 100-150 миллионов баррелей.

Ранее сообщалось, что Владимир Зеленский в сентябре во время встречи в Нью-Йорке представил Дональду Трампу свой "план победы". Американского политика заинтересовал пункт о доступе к ресурсам и замене части сил США в Европе украинскими.