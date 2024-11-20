Зеленский прокомментировал удар ATACMS по Брянской области

Украинский лидер Владимир Зеленский отказался подтверждать, что по Брянской области был нанесен удар дальнобойными ракетами ATACMS американского производства.

Об этом он заявил на совместной пресс-конференции с главой правительства Дании Метте Фредериксен. "Простите, без лишних деталей", — заявил глава государства.

По словам президента, у Украины есть "дальнобойные возможности", в том числе ATACMS. "И мы все это будем использовать", — указал Зеленский, сообщает "РБК-Украина".

Он также подтвердил получение разрешения на дальнобойные удары вглубь России.