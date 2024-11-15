В парке Маяковского в Екатеринбурге открывается лыжная база

В парке им. Маяковского в Екатеринбурге открывается лыжная база. Об этом сообщает пресс-служба ЦПКиО.

База расположится за Летним театром и с 16 ноября будет работать ежедневно с 10.00 до 21.00. Помимо того, что гости парка смогут взять полный лыжный комплект или его отдельные части, они также смогут сдать туда свои лыжи на обработку, переодеться и оставить вещи на время тренировки.

На территории парка также работает команда спортивной школы Letski, которая проводит индивидуальные и групповые тренировки для детей и взрослых.

Двухкилометровую освещенную лыжную трассу проложили в лесной части парка. Движение осуществляется против часовой стрелки — верное направление подскажет стрелка у Лыжной базы. Подробнее о ценах и тарифах можно узнать на сайте Снежного парка.