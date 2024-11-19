12 украинских беспилотников сбили над Брянской областью за 1,5 часа сегодня утром

12 украинских беспилотников сбили над Брянской областью сегодня в период с 7.15 до 8.35 мск. Об этом сообщает Минобороны.

"Дежурными средствами ПВО двенадцать украинских беспилотных летательных аппаратов уничтожены над территорией Брянской области и один – над территорией Белгородской", - сообщили в ведомстве.

Как написал губернатор региона Александр Богомаз в своём Telegram-канале, оперативные и экстренные службы работают на месте.

"Пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку с применением БпЛА по территории Брянской области. БпЛА самолётного типа обнаружен и уничтожен силами ПВО Минобороны РФ. Пострадавших и разрушений нет", — сообщил он.