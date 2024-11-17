Беспилотник впервые долетел до Удмуртии: в Ижевске упал БПЛА

В Республике Удмуртия, в Ижевске произошел взрыв на заводском цеху, по ул. Ленина, 101. Как сообщил в своем Telegram-канале глава республики Александр Бречалов, упал беспилотный летательный аппарат.

Обошлось без серьезных повреждений: на производстве выбило стекла. Персонал эквакуирован, есть пострадавший. Его госпитализировали в состоянии средней степени тяжести. Сообщается, что у мужчины травма головы, ему оказывается вся необходимая медицинская помощь. После осмотра пациента отпустили домой под амбулаторное наблюдение.

На месте инцидента продолжает дежурить бригада "скорой помощи".