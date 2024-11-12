После атаки БПЛА загорелся резервуар на нефтебазе в Белгородской области

Беспилотник ВСУ атаковал нефтебазу в Белгородской области, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

По его данным, в результате взрыва один из резервуаров загорелся. Возгорание уже ликвидировали, пострадавших нет, уточнил Гладков в телеграм-канале.

Ранее сообщалось, что минувшей ночью над регионами России были сбиты беспилотники. По информации Минобороны, девять беспилотников уничтожены над Белгородской областью, по два – над Брянской и Курской.