Производители молока снизили цены на продукцию после начала проверки Генпрокуратуры

Производители молочной продукции, в том числе ООО "Экомилк" и АО "Вимм-Билль-Данн" заявили, что обратно снизят цены на молоко и сливочное масло. Об этом сообщает пресс-служба Генпрокуратуры. По их данным, решение компании приняли еще до завершения проверки, так как объективных оснований на повышения стоимости продукции не было.

"Установлено, что данные решения приняты в отсутствие объективных экономических оснований, на что указано производителям и компаниям, находящимся с ними в кооперации. До завершения проверки переработчики продукции АО "Вимм-Билль-Данн", ООО "Экомилк" и другие сообщили о предпринятых действиях по корректировке цен на молоко до прежнего уровня", - говорится в сообщении.

Напомним, крупнейший в России производитель питьевого молока – компания "Вимм-билль-данн" – ранее уведомил торговые сети о том, что с 1 ноября поднимает цены на питьевое молоко на 3,4%. Схожие меры принял еще один крупный участник рынка - компания "Экомилк". Она подняла цены на 10% с октября.