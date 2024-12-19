Нарядить ёлку в 2024 году стало дороже на 10 процентов

Средняя стоимость набора ёлочных игрушек в России в настоящее время составляет 626 руб., что на 10% дороже, чем в прошлом году.

Как выяснили эксперты IT-компании "АТОЛ", которые провели исследование новогодних украшений и искусственных елей на основе 12 млн чеков за 2023 и 2024 годы, комплект из гирлянды, звезды, мишуры, набора ёлочных шаров и ёлочных игрушек в среднем покупали за 2 тыс. 285 руб., что на 7% выше, чем в прошлом году.

По словам аналитиков, гирлянды важный элемент новогоднего декора, имеют средний чек покупки в 603 рубля (+7%). Звезду покупают в среднем за 413 руб., что на 4% больше, чем в 2023 году. Мишура, часто используемая для дополнительного декора ёлки, обойдется в среднем в 108 руб. (+9% от 2023 года).

Искусственную ёлку приобретают за 4 тыс. 578 руб., что на 21% дороже средней стоимости покупки в 2023 году, сообщают "Известия".

Ранее стало известно, что селедка под шубой на четверых обойдется в 263 рубля.