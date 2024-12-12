12 Декабря 2024
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Экономика В России
Фото: Накануне.RU

Сладкие новогодние подарки подорожали за год на 12-13 процентов

В России сладкие новогодние подарки в декабре обходятся россиянам на 12–13% дороже, чем годом ранее.

Таковы данные аналитического центра "Чек Индекс" компании "Платформа ОФД". В начале декабря средний чек для сладкого новогоднего подарка в 500–600 г. составил 791 руб. На подарки весом от 800 г. до 1 кг тратили в среднем 1,3 тыс. руб., что на 13% выше, чем в прошлом году.

В этом году больше покупают сладкие подарки объемом до 1 кг, которые рассчитаны прежде всего на детей младшего и среднего школьного возраста. В прошлом декабре больше приобретали сладкие наборы весом 500–600 г. Сладости дорожают из-за подорожания какао-бобов, а также на фоне общего роста потребления в стране.

Несмотря на подорожание, объемы продаж увеличились год к году. Это объясняется более поздним спросом на новогодние товары из-за теплой осени, а также стремлением работодателей на фоне кадрового голода усилить соцпакет и порадовать детей сотрудников, сообщают "Известия".

Ранее была подсчитана стоимость продуктов для новогоднего стола. Как выяснила Ассоциация крупнейших производителей "Руспродсоюз", в сумме гражданам понадобится как минимум 8,1 тыс. руб.

Теги: подарки, праздник, Новый год


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