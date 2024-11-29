Производители и торговые сети договорились снизить цены на молоко и масло

В России крупнейшие производители молочной продукции по результатам переговоров с торговыми сетями и регулирующими органами обновляют ценовую политику по социально значимым продуктам.

Речь идет о скидках скидок на наиболее важные товары, такие как молоко, так и о наиболее чувствительной к росту цен категории — сливочному маслу. Снижение будет составлять от 10% до 15% в зависимости от продукции. Информацию подтвердили такие крупные поставщики, как "Молвест", "ЭкоНива", "Ренна" и другие.

"Это будет молоко в недорогой упаковке 2,5% жирностью, на которое снижение цен составит порядка 10%, и масло крестьянское 72% жирности, снижение по нему на 7–10%. Кроме того, мы просим, чтобы свою наценку, примерно на 5% снизили сети», — заявил генеральный директор "Молвеста" Анатолий Лосев.

В группе компаний "Ренна" рассказали, что серия промоакций на широкий ассортимент продукции в крупнейших торговых сетях РФ будет запущена в преддверии новогодних праздников, сообщают "Известия".

Ранее производители молока снизили цены на продукцию после начала проверки Генпрокуратуры.