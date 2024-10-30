30 Октября 2024
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Общество Свердловская область
Фото: Накануне.RU

Очередной ответ Матвиенко. Глава Екатеринбурга признался, что регулярно ездит на общественном транспорте

Глава Екатеринбурга Алексей Орлов снова ответил на предложение спикера Совета Федерации Валентины Матвиенко попробовать "уехать с "Гринвича". Градоначальник признался журналистам, что "на самом деле регулярно пользуется общественным транспортом" и что транспортная реформа должна хотя бы немного исправить ситуацию.

"Понятно, что есть сбои в интервалах движения. Это могло произойти в любой другой локации. Для этого мы и запустили транспортную реформу. Полноценно транспортная реформа заработает с начала следующего года. Уверен, жители почувствуют изменения", - заявил Орлов.

Он также добавил, что городские власти абсолютно принимают то, что сказала Валентина Матвиенко.

Напомним, прошлой неделе в Совфеде проходили дни Свердловской области. Накануне на пленарном заседании с участием представителей регионов была затронута тема общественного транспорта в уральской столице, а точнее жалоб на него: долгое ожидание, нестабильный график, давка в салоне и прочие проблемы, с которыми екатеринбуржцы сталкиваются каждый день.

Одна из жалоб поступила от местной жительницы, которая рассказала, как долго не могла уехать с остановки около ТРЦ "Гринвич" ни на автобусе, ни на трамвае. После этого Матвиенко обратилась к Орлову с интересным предложением "уехать с "Гринвича".

Затем последовал первый ответ мэра, где он признал наличие проблемы. А после фраза "уехать с "Гринвича" и вовсе превратилась в мем.

Новая масштабная транспортная реформа в Екатеринбурге должна была стартовать 1 октября. Она предусматривает переход на брутто-контракты для перевозчиков, что в теории должно повысить качество перевозки пассажиров. Однако теперь сроки оказались сдвинуты на конец нынешнего года. Орлов объяснил заминку тем, что это "очень непростой вопрос".

Теги: Екатеринбург, Орлов, Матвиенко, Гринвич, общественный транспорт


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