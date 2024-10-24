Фраза Матвиенко "уехать с "Гринвича" в Екатеринбурге стала мемом

Жители Екатеринбурга превратили в мем фразу спикера Совета Федерации Валентины Матвиенко о поездке от местного ТРЦ "Гринвич".

Напомним, накануне в Совфеде была затронута тема общественного транспорта в уральской столице, а точнее жалоб на него: долгое ожидание, нестабильный график, давка в салоне и прочие проблемы, с которыми екатеринбуржцы сталкиваются каждый день. Одна из жалоб поступила от местной жительницы, которая рассказала, что долго не могла уехать с остановки около ТРЦ "Гринвич" ни на автобусе, ни на трамвае. После этого Матвиенко обратилась к главе города Алексею Орлову и посоветовала ему попробовать "уехать с "Гринвича".

Фраза так запала екатеринбуржцам, что в Сети уже стали появляться мемы на эту тему. Несколько из них сегодня опубликовал паблик "Интересный Екатеринбург". За основу для мемов их авторы взяли известного мультгероя и котиков.

Еще одна шуточная картинка гласит, что если пару лет назад жители уральской столицы боялись потеряться в "Гринвиче", то теперь у них "новый страх" – уехать от ТРЦ.

Стоит отметить, что Алексей Орлов уже поспешил ответить Валентине Матвиенко. Мэр заявил, что "критика справедливая", однако в транспортной сфере "проблемы копились годами и по щелчку пальцев их, к сожалению, не решить".