"Попробуйте уехать с "Гринвича": Спикер Совфеда Матвиенко посоветовала главе Екатеринбурга чаще пользоваться общественным транспортом

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко посоветовала главе Екатеринбурга Алексею Орлову попробовать "уехать с "Гринвича". С таким предложением она выступила на пленарном заседании с участием представителей регионов, где также находился и градоначальник.

На заседании была затронута тема общественного транспорта в уральской столице, а точнее жалоб на него: долгое ожидание, нестабильный график, давка в салоне и прочие проблемы, с которыми екатеринбуржцы сталкиваются ежедневно. Одна из жалоб поступила от местной жительницы, которая рассказала, как долго не могла уехать с остановки около ТЦ "Гринвич" ни на автобусе, ни на трамвае.

"Мэра Екатеринбурга я бы попросила, если вас не затруднит, то почаще пользоваться общественным транспортом. И, пожалуйста, попробуйте уехать с "Гринвича", чтобы проверить правильна ли эта информация или нет. Я вас прошу, попытайтесь влезть в переполненный транспорт. Но с "Гринвича" обязательно проедьте по маршруту", - сказала Матвиенко.

Напомним, новая масштабная транспортная реформа должна была стартовать уже 1 октября. Она предусматривает переход на брутто-контракты для перевозчиков, что должно повысить качество перевозки пассажиров. Однако теперь сроки оказались сдвинуты на конец нынешнего года. Позднее глава Екатеринбурга объяснил такую заминку.