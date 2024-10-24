"Проблемы копились годами": Орлов ответил Матвиенко, отправившей его "уехать с "Гринвича"

Глава Екатеринбурга Алексей Орлов ответил на критику спикера Совета Федерации Валентины Матвиенко, которая призвала его чаще пользоваться общественным транспортом.

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Напомним, на этой неделе в Совфеде проходили дни Свердловской области. Накануне на пленарном заседании с участием представителей регионов была затронута тема общественного транспорта в уральской столице, а точнее жалоб на него: долгое ожидание, нестабильный график, давка в салоне и прочие проблемы, с которыми екатеринбуржцы сталкиваются каждый день.

Одна из жалоб поступила от местной жительницы, которая рассказала, как долго не могла уехать с остановки около ТРЦ "Гринвич" ни на автобусе, ни на трамвае. После этого Матвиенко обратилась к Орлову и посоветовала главе Екатеринбурга попробовать "уехать с "Гринвича".

Мэр решил ответить в своем Telegram-канале. Как заявил Алексей Орлов, "критика справедливая", он и сам публично говорил о плачевном состоянии сферы.

"Но важно понимать: проблемы копились годами и по щелчку пальцев их, к сожалению, не решить. Для любых больших преобразований требуется время и терпение. Координируем перевозчиков, мониторим обращения жителей, вводим новые контрактные схемы, закупаем технику. Ход транспортной реформы, ее этапы контролирую лично. Рассчитываем здесь на поддержку федеральных властей, в том числе самого Совета Федерации. Силами одного только городского бюджета желаемого результата не достичь", - признал глава.

Новая масштабная транспортная реформа в Екатеринбурге должна была стартовать 1 октября. Она предусматривает переход на брутто-контракты для перевозчиков, что в теории должно повысить качество перевозки пассажиров. Однако теперь сроки оказались сдвинуты на конец нынешнего года. Орлов объяснил заминку тем, что это "очень непростой вопрос".